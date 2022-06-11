Президент Володимир Зеленський під час виступу на азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" розповів, що продовольча безпека нині стосується вже не тільки нашої держави. Це торкнулося Азії, Африканського континенту, держав Європи, повідомляє 24 канал.

До теми Канада готова надати свої кораблі, щоб Україна відновила експорт зерна

Росія заблокувала Чорне море та Азовське й це тільки вона. На сьогодні Україна розуміє, що 25 мільйонів тонн зерна, ячменю, олії, повинні потрапити в ці держави, щоб не викликати кризу та дефіцит. Хоча він вже почав діяти і ціни вже зростають. Сьогодні Росія погрожує: якщо ті чи інші кораблі будуть йти експортувати це зерно, то буде її присутність і постійне порушення міжнародного права. Всі бояться,

– каже Зеленський.

За його словами, саме через це для вирішення питання говорили з посередниками. Мовиться про ООН, такі країни як Туреччина, Велика Британія, Канада та багато інших.

Формати вирішення проблеми

Зеленський підкреслив: незважаючи, що там Росія пропонує, віри їм нема. Натомість Україна готова до діалогу з цивілізованим світом.

Тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблений безпечний морський коридор транспорту з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати все те зерно. Якщо цього не зроблять і це не буде коридор під прапорами держав, яким можна довіряти, бо вони діють і працюють в полі права, то тоді це неможливо,

– сказав президент.

За його словами, Україна чітко розуміє паралельні виклики та загрози, що існують, тому розробляє інші плани з Балтійськими державами і з Польщею.

Формати залізничного експорту не тільки проговорюють, але й вже реалізовують. Залізницею Україна експортує більше 2 мільйонів тонн зерна кожного місяця, але для нас це замало. Адже морем ми можемо експортувати 10 мільйонів тонн на місяць.

"Росія за методичкою робить те саме, що й робила минулого року щодо енергетики. Спершу заблокувати, зробити дефіцит, чим підняти ціни на ринку. А тоді показувати світу, що вона немов рятівник. Але в цю схему вже світ не вірить", – сказав Зеленський.

Росія краде українське зерно

Поки південні території перебувають під тимчасовою окупацією, росіяни не можуть насолодитися нашим добром. Зерно звідти вивозять вантажівкам в окупований Крим. Звідти вантажать на кораблі й везуть до Сирії, де намагаються продати. Купити вкрадене в України зерно хотіла навіть Туреччина, яка обіцяла допомогти із експортом його на ринок.

Також однією з країн, якій Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно, був Єгипет. Але в там відмовилися купувати награбоване, тож судно змінило напрямок на Ліван та Сирію. Саме ці режими допомагають Путіну вчиняти злочини проти людства. Але Київ уважно стежить за всім і попереджає країни, яким Росія намагається продати зерно, про відповідальність та наслідки згідно з міжнародним законодавством.

Береться вирішувати ситуацію Туреччина дуже наполегливо. Президент країни Реджеп Ердоган навіть поговорив телефоном із Путіним щодо цього питання. Паралельно була окрема розмова з Зеленським. Туреччина повідомляла, що українська та російська сторони позитивно оцінили ідею. Сподіваються, що порти розмінують, а запаси зерна безпечно потраплять на ринки.

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