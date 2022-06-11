Президент Владимир Зеленский, выступая на азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла", рассказал, что продовольственная безопасность сейчас касается уже не только нашего государства. Это коснулось Азии, Африканского континента, стран Европы, сообщает 24 канал.

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Россия заблокировала Черное море и Азовское, и это только она. Сегодня Украина понимает, что 25 миллионов тонн зерна, ячменя, масла, должны попасть в эти государства, чтобы не вызвать кризис и дефицит. Хотя он уже начал действовать, и цены уже растут. Сегодня Россия угрожает: если те или иные корабли будут идти на экспорт этого зерна, то будет ее присутствие и постоянное нарушение международного права. Все боятся,

– говорит Зеленский.

По его словам, именно поэтому для решения вопроса говорили с посредниками. Речь идет об ООН, таких как Турция, Великобритания, Канада и многих других.

Форматы решения проблемы

Зеленский подчеркнул: несмотря на то, что там Россия предлагает, веры им нет. Украина готова к диалогу с цивилизованным миром.

Поэтому мы поддерживаем формат, когда будет сделан безопасный морской коридор транспорта из кораблей наших партнеров, по которому мы можем экспортировать все зерно. Если этого не сделают и это не будет коридор под флагами государств, которым можно доверять, потому что они действуют и работают в поле права, тогда это невозможно,

– сказал президент.

По его словам, Украина четко понимает существующие параллельные вызовы и угрозы, поэтому разрабатывает другие планы с Балтийскими государствами и с Польшей.

Форматы железнодорожного экспорта не только проговаривают, но уже реализуют. С помощью железной дороги Украина экспортирует более 2 миллионов тонн зерна каждый месяц, но для нас это мало. Ведь по морю мы можем экспортировать 10 миллионов тонн в месяц.

"Россия по методичке делает то же, что и делала в прошлом году по энергетике. Сначала заблокировать, сделать дефицит, чем поднять цены на рынке. А тогда показывать миру, что она как спаситель. Но в эту схему уже мир не верит", – сказал Зеленский.

Россия ворует украинское зерно

Пока южные территории находятся под временной оккупацией, россияне не могут насладиться нашим добром. Зерно оттуда вывозят грузовиками в оккупированный Крым. Оттуда грузят на корабле и везут в Сирию, где пытаются продать. Купить украденное у Украины зерно хотела даже Турция, обещавшая помочь с экспортом его на рынок.

Также одной из стран, которой Россия пыталась продать украденное в Украине зерно, был Египет. Но там отказались покупать награбленное, поэтому судно изменило направление на Ливан и Сирию. Именно эти режимы помогают Путину совершать преступления против человечества. Но Киев внимательно следит за всем и предупреждает страны, которым Россия пытается продать зерно, об ответственности и последствиях согласно международному законодательству.

Берется разрешать ситуацию Турция очень настойчиво. Президент страны Реджеп Эрдоган даже поговорил по телефону с Путиным по этому вопросу. Параллельно был отдельный разговор с Зеленским. Турция сообщала, что украинская и российская стороны положительно оценили идею. Надеются, что порты разминируют, а запасы зерна безопасно попадут на рынки.

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