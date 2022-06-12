Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, наши бойцы делают такой трюк не в первый раз.

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ВСУ разрушили планы врага в Запорожье

Арестович рассказал, что на Запорожском направлении наконец-то пошло движение.

И как мне подсказывала интуиция, они пошли не в Запорожье, а в сторону Орехова. Если смотреть на Васильевку, прямо на берегу Новокаховского водохранилища или Днепра, вот они там накопились и должны были идти в район Запорожья,

– заметил советник главы ОП.

Однако кафиры до областного центра не дошли, ведь их планы сорвали украинские защитники.

"А направились они (в сторону Орехова – 24 канал) по одной простой причине – мы сделали то, что так удачно делали на протяжении всей войны. Мы ждем их готовности к наступлению и наносим ответный удар", – добавил Арестович.

По его словам, впервые этот трюк сделали в Макарове и под Киевом, когда российские кафиры готовились к полномасштабному штурму столицы.

"Где-то 14 марта примерно, я не помню точно. Наши войска влупили в группировку, которая готовилась к нападению. В 4 – 5 часов утра они должны были начинать. Наши накануне вечером, в 23:00 или 24:00, нанесли удар и вклинились", – рассказал советник главы ОП.

Тогда захватчикам стало не до наступления, потому что на них наступали украинские войска. Так что враги были вынуждены обороняться.

"Это был очень удачный ход. С тех пор мы его уже не раз повторяли", – добавил Арестович.

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ВСУ перешли к контрнаступательным действиям

Советник главы ОП рассказал, что украинские защитники перешли к контрнаступательным действиям, когда получили информацию, что захватчики будут наступать на Запорожье. Это случилось на общем направлении на Орехов, недалеко от Зеленой Рощи.

"Контрнаступлением это не назовешь. Контрнаступательные действия тактического уровня. И соответственно россияне вместо того, чтобы переться на север, были вынуждены докручиваться вправо, опрокидывать войска туда, противодействовать, организовывать встречные бои", - заметил Арестович.

Он добавил, что все эти проволочки кафиров походили на что угодно, но не на запланированное наступление.

"Таким образом, замысел на переход к оперативно-тактическому наступлению был в очередной раз сорван нашими войсками. То же самое было на Херсонщине дней за 10 до этого", - отметил советник главы ОП.

Он добавил, что в Херсонской области есть Снегиревка, вокруг которой продолжается суета. Она стоит практически прямиком на реке Ингулец.

"Такой населенный пункт, в котором сходятся несколько дорог. И за него продолжаются бои", – отметил Арестович.

Он подытожил, что украинские войска подрезают Снегиревку немного с юга и севера. В то же время несколько севернее ее УСУ имеют несколько плацдармов.

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