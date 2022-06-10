Моторошний інцидент, пишуть місцеві ЗМІ, стався в тимчасово окупованому Приморську. Артура Ярошевського викрали 9 червня.

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Студент після викрадення не виходив на зв'язок

Ярошевський – голова студентської ради Ногайського професійного коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Спочатку юнака шукали на роботі, а потім вже прийшли до нього додому.

В квартирі Артура загарбники влаштували обшук, забрали з помешкання всю комп'ютерну техніку, яка належала не лише йому, а й мамі та братові.

Хлопця забрали начебто для "профілактичної бесіди"

Росіяни сказали, що заберуть Ярошевського лише для так званої "профілактиної бесіди". Мовляв, це мало зайняти лише годину.

Зверніть увагу! Озброєні окупанти повідомили, що "хлопець якось неправильно поводиться", тому з ним начебто треба поговорити.

Артура не відпустили і досі

Станом на 10 червня Артура ще не відпустили. Наразі де він та що з ним – невідомо. Є версія, що студента тримають у місцевому відділенні міліції.

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Ситуація на окуповані частині Запорізької області: останні новини

Окупанти в Запорізькій області посеред дороги можуть забрати в місцевих жителів автомобіль. Загарбники вирішили реанімувати ДАІ і користуються цим, як хочуть.

При чому приватну машину можуть конфіскувати просто так, навіть не склавши будь-якого "протоколу".

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що з окупованих територій вийшли бійці росгвардії, а зайшли військові квазіреспублік Донбасу.

В Мелітополі загарбники продовжують проводити підготовку до так званого "референдуму".

На Запоріжжя росіяни перекинули близько 30 танків. Вони хочуть посилити контроль за трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів.

З часу окупації частини Запорізької області окупанти викрали лише в Мелітополі близько 500 людей. Когось тримають у полоні вже протягом трьох місяців, а 16-річний підліток не повертається додому 60 днів. При чому жодних причин для цього затримання не було.

До теми: мер Мелітополя про деокупації Запоріжжя