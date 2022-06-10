Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що бойовиків завозять, щоб продовжувати тероризувати мирне населення.

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Старух розповів, що ОВА має повноцінну інформацію щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. За його словами, всі ці історії, пов'язані з відведенням загарбників, передусім стосуються ротації військових, які здійснювали функцію окупаційної влади.

Росгвардія відводиться, яка 2 місяці була на територіях Мелітопольського та Василівського районів, а заводяться (бойовики з – 24 канал) "ДНР" і інші підрозділи для того, щоб безпосередньо надалі тероризувати наше населення,

– зауважив голова ОВА.

Також він розповів, що окупанти доставили старі танки Т62 на капонірах в напрямку Василівки, Мелітополя та інших населених пунктів, які використовують, як довготривалі вогневі точки.

"Але водночас ми маємо говорити про наші війська, про здобутки наших Збройних Сил, а не про окупантів. Наші Збройні Сили так само готові до опору, чинять цей опір, тримають рубежі, завдають великих втрат", – додав Старух.

Він зазначив, що за останні 10 днів українські захисники на лінії зіткнення збили 3 ворожі винищувачі Су-25.

"Звичайно, що продовжуються обстріли та артилерійські дуелі по всій лінії зіткнення. День від дня – з більшою або меншою інтенсивністю", – розповів голова ОВА.

Він зауважив, що наші бійці також трохи посунули лінію фронту на територіях східних громад Запоріжжя, відвоювавши у загарбників трохи української землі.

"До чого б не готувалися орки, їм треба буде готуватися до того, що рано чи пізно буде наступ ЗСУ і ми повернемо всі свої землі", – наголосив Старух.

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Окупанти відводять військових з блокпостів

Раніше Старух розповів, що російські окупанти відвели своїх військових з блокпостів Мелітопольського району та частково з Василівського.

"Є така інформація, що вони відвели сили не тільки з Мелітопольського, але й з частини Василівського. Водночас Василівка, Енергодар та Дніпрорудне – серйозно укріплені, там є оборонні рубежі росіян. Але дійсно, чомусь з блокпостів виведені, може ротація", – заявив голова ОВА.

За його словами, переміщення відбулось в напрямку Херсона. Також про відведення військ з блокпостів розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Три дні тому в Мелітопольському районі майже з усіх блокпостів росіяни поїхали", – зазначив міський голова.

За його словами, кілька днів тому окупанти перемістилися з Василівки в бік Зеленого Гаю, боячись наступу українських захисників.

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