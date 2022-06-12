Россияне похищают людей в Запорожье

Об этом сообщили в Запорожской ОВА. По их данным, 10 июня в Бердянске российские военные силой забрали и увезли в неизвестном направлении 55-летнюю участницу АТО Светлану Ергешову.

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Несколько ранее, 7 июня, в селе Орлянское Васильковского района россияне похитили еще одного участника боевых действий на Востоке – 38-летнего Александра Оленченко.

Кроме того, 8 июня кафиры похитили 21-летнюю Галину Пристенскую, которая пыталась эвакуироваться в Запорожье из Смирнового Пологовского района. Захватчики забрали ее на блокпоста в Васильевке.

Актуальная ситуация в Запорожской области

За минувшие сутки, 11 июня, вражеские военные обстреляли ряд населенных пунктов Запорожья:

по Каменскому Васильковскому району нанесли авиаудара парой штурмовиков Су-25,

Даниловку, Темеровку и Железнодорожное обстреляли из реактивных систем залпового огня,

Времевку атаковали вражеские танки.

Обстрелы Каменского, Железнодорожного и Гуляйполя нанесли повреждения и разрушения гражданской инфраструктуре и жилищному фонду. Речь идет о 19 домах, квартирах и инфраструктурных объектах.

Кроме непосредственно населенных пунктов, захватчики со всего спектра вооружения обстреливали и позиции украинских военных вдоль линии столкновения, а именно – в районах Каменского, Железнодорожного, Новоданиловки, Орехова, Ольговского, Староукраинки, Темеровки, Водяного и Первомайского.

Оккупанты похищают украинцев: последние новости

В Приморске россияне похитили 18-летнего студента Артура Ярошевского , являющегося главой студсовета Ногайского профессионального колледжа ТГАУ. Захватчики искали парня на работе, потом пришли к нему домой, провели обыск и забрали всю компьютерную технику. Дальше юношу забрали для "профилактической беседы" – по их словам, это должно было занять только час. Однако 3 9 июня от Артура не было никаких новостей.

По информации СБУ, захватчики на временных оккупированных территориях массово похищают мужчин . Когда их родные и близкие начинают обращаться за пояснениями, у них требуют "выкуп". Его сумма зависит от материальных возможностей семьи и варьируется от 10 до 30 тысяч долларов.

По данным Центра прав человека ZMINA, с начала полномасштабной войны россияне похитили более 200 человек из числа волонтеров, активистов и местных чиновников, то есть людей, занимавшихся общественной деятельностью. Около половины из них удалось уволить, а по состоянию на 9 июня пропавшими без вести считались 110 украинцев.

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