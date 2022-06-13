Відповідну інформацію очільник Гуляйпільської об'єднаної територіальної громади розповів ввечері 12 червня. Це трапилось у ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Окупанти знищили майже всю інфраструктуру в Гуляйполі

Сергій Ярмак розповів, що до війни в місті жило орієнтовно 20 тисяч осіб. На щастя, більшість виїхали. Залишились тільки орієнтовно 4 тисячі.

На жаль, російські окупанти вже знищили там понад п'ять сотень житлових будинків, також велика кількість руйнувань по селах громади.

Майже вся інфраструктура знищена. Це руйнування різного роду, починаючи від осколкових та закінчуючи повністю зруйнованими будівлями,

– пояснив очільник ОТГ.

Додав також, що:

з 8 шкіл, які були в громаді, 6 – окупанти зруйнували;

були "прильоти" по лікарнях та Центрах надання адміністративних послуг, по культурно-спортивному комплексу.

"Майже всі об'єкти інфраструктури мають свої руйнування", – пояснив Ярмак.

У місті немає води та газу

Посадовець розповів, що в Гуляйполі та на території громади понад 3 місяці немає централізованого водопостачання.

З минулого тижня немає газопостачання, тому люди почали готувати їжу на багатті. Але, ми максимально вживаємо всіх необхідних заходів. Було забезпечено постійний підвіз води для населення. Електропостачання немає, але мобільний зв'язок є,

– розповів Сергій Ярмак.

Додав також, що Запорізька адміністрація надає паливо, на якому працюють генератори.

На щастя, люди з регіону мають можливість евакуюватись шкільним автобусом. Вивозять їх щодня, крім вихідних.

Натомість із Запоріжжя привозять гуманітарну допомогу для тих, хто залишився у місті. Додав також, що вже 3 місяці російську окупанти намагаються захопити місто. Та, завдяки українським Збройним Силам, Гуляйполе українське.

Коротко про ситуацію на Запоріжжі

Окупанти майже постійно обстрілюють Гуляйполе. Атаки на місто були протягом 1 – 4 червня. Зокрема 3 червня вороги здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та мирним домогосподарствам міста Гуляйполе.

1 червня повідомляли, що ситуація в місті складна. Тоді було відомо, що з міста виїхало майже 80% місцевого населення. Люди покинули свій дім тому, що російські окупанти обстрілами фактично стирають місто з лиця землі.

Варто пригадати, що окупаційні війська на Запоріжжі проводять постійну передислокацію своєї техніки, повітряну розвідку та контрбатарейну боротьбу.

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