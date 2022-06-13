Соответствующую информацию глава Гуляйпольской объединенной территориальной общины рассказал вечером 12 июня. Это произошло в эфире телемарафона "Единые новости".

На Донбассе и Запорожье оккупанты пытаются помешать перегруппировке украинских войск

Оккупанты уничтожили почти всю инфраструктуру в Гуляйполе

Сергей Ярмак рассказал, что до войны в городе жило ориентировочно 20 тысяч человек. К счастью, большинство уехали. Осталось только ориентировочно 4 тысячи.

К сожалению, российские кафиры уже уничтожили там более пятисот жилых домов, также большое количество разрушений по селам общины.

Почти вся инфраструктура уничтожена. Это разрушение разного рода, начиная от осколочных и заканчивая полностью разрушенными зданиями,

– объяснил глава ОТГ.

Добавил также, что:

из 8 школ, которые были в общине, 6 – оккупанты разрушили;

были "прилеты" по больницам и центрам предоставления административных услуг, по культурно-спортивному комплексу.

"Почти все объекты инфраструктуры имеют свои разрушения", – пояснил Ярмак.

В городе нет воды и газа

Чиновник рассказал, что в Гуляйполе и на территории общины более 3 месяцев нет централизованного водоснабжения.

С прошлой недели нет газоснабжения, поэтому люди начали готовить еду на костре. Но, мы максимально принимаем все необходимые меры. Был обеспечен постоянный подвоз воды для населения. Электроснабжения нет, но мобильная связь есть,

– рассказал Сергей Ярмак.

Он добавил, что Запорожская администрация предоставляет топливо, на котором работают генераторы.

К счастью, люди из региона могут эвакуироваться школьным автобусом. Вывозят их каждый день, кроме выходных.

Зато из Запорожья привозят гуманитарную помощь для оставшихся в городе. Добавил также, что уже 3 месяца российские кафиры пытаются захватить город. Но благодаря украинским Вооруженным Силам Гуляйполе украинское.

Кратко о ситуации в Запорожье

Оккупанты почти постоянно обстреливают Гуляйполе . Атаки на город были в течение 1 – 4 июня. В частности, 3 июня враги произвели обстрел из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам города Гуляйполе.

1 июня сообщалось, что ситуация в городе сложная. Тогда было известно, что из города уехало почти 80% местного населения . Люди покинули свой дом потому, что российские кафиры обстрелами фактически стирают город с лица земли.

Следует вспомнить, что оккупационные войска в Запорожье проводят постоянную передислокацию своей техники, воздушную разведку и контрбатарейную борьбу.

Смотрите также – в Институте по изучению войны рассказали, что есть 2 причины отвода российских войск на Запорожье: видео