Наступление российских кафиров на Украину продолжается. Враг не прекращает штурмовые действия на Донбассе и проводит мероприятия по укреплению своих позиций на Юге.

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Попытки помешать перегруппировке ВСУ

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает позиции наших героических защитников и защитниц. Такие действия врага спровоцированы желанием сковать маневры ВСУ и не дать нашим подразделениям перегруппироваться.

На Южнобужском направлении российские кафиры продолжают попытки удержать свои позиции. Также враг пытается обстреливать подразделения сил обороны.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Верим в Вооруженные Силы Украины! Итого победим!

– говорится в сообщении Генштаба.

Война России против Украины: последние новости

Россияне продолжают проводить "фильтрационные мероприятия" в оккупированном Мариуполе. Вокруг города они развернули 4 фильтрационных лагеря. Выехать на подконтрольную Украине территорию невозможно только выезд или депортация в Россию. Работникам госорганов и правоохранителям приходится терпеть наибольшие издевательства. В фильтрационных лагерях люди живут без всяких условий, их не кормят. Судьба тех, кто не прошел фильтрацию, неизвестна.

Во временно оккупированном Мелитополе под зданием, где были российские кафиры, раздался мощный взрыв . Пропагандисты уже сообщили о раненых. Стал ли кто-нибудь из врагов "хорошим россиянином" - пока неизвестно.

Несмотря на постоянные обстрелы Николаева, опасности штурма города нет. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. По его словам, для удачного штурма Николаева врагу пришлось бы собирать свои силы по всем направлениям, где продолжаются боевые действия.

Бой за Северодонецк продолжается. Нашим героям удается сдерживать врага и не давать ему захватить город, на штурм и обстрелы которого россияне бросают большие силы.

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