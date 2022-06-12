Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он также отметил, что сейчас на территории Украины действуют 103 батальоно-тактические группы врага, в пределах 40 таких групп кафиры держат в резерве, ведь они уже не боеспособны.

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"Что происходит сейчас – определенное восстановление и пополнение ресурса противника. Что касается специфики, то российская армия не готова ни при каких условиях к такому кровавому и масштабному противостоянию", – объясняет военный эксперт.

По его словам, в подразделениях или полках российской армии первые батальоны были мотивированы и снаряжены. Если мы говорим о третьих батальонах, то в основном это были те военные, которые отвечали за сохранность техники, добавляет Селезнев.

Сейчас страна-агрессорша почувствовала, что не способна заявленными силами выполнить задание, говорит специалист, потому и пытается наполнить третьи батальоны личным составом.

Желающих повоевать и мародерить на территории Украины хватает, этот факт нельзя исключать. Ведь так называемая "скрытая мобилизация" на территории России дает свои последствия,

– объясняет эксперт.

Впоследствии мы можем ожидать, что эти резервы, которые кафиры накапливают сейчас – бросят в бои, добавляет Владислав Селезнев.

"Однако, не стоит забывать, как наши защитники умело уничтожают кадровых российских военных, поэтому мобилизованные захватчики без опыта будут долго жить на нашей земле. Но это возможно только при условии, когда мы получим западное вооружение в достаточном количестве", - резюмирует эксперт.

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