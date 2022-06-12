Взрыв произошел в районе танка по улице Героев Украины около 17:45. Его звук мелитопольцы слышали в нескольких районах города.

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Есть пострадавшие

На место прибыли кареты "скорой". Сами оккупанты заявили о трех пострадавших: двух мужчинах и девушке. Захватчики утверждают, что сработала оставшаяся в урне взрывчатка.

Оккупанты традиционно обвинили в этом украинцев.



Последствия взрыва / Фото "Риа Мелитополь"

Провокация россиян

Ранее предупреждали, что россияне могут устроить провокации, то есть обстрелы на оккупированных территориях во время празднований дня России. Цель захватчиков – обвинить в этом ВСУ. Кстати, после взрыва в Мелитополе захватчики уже заявили о "теракте".

Оккупанты обыскивают людей

Оккупанты окружили территорию своими БТР-ми и военными камазами. Они проверяют машины и обыскивают людей.

Заметим, что в парке Мелитополя россияне устроили концерт. Несмотря на инцидент, "шабаш" захватчики не останавливают. СМИ предупреждают, что этот взрыв может оказаться не последним. Поэтому людей просят оставаться дома.



Оккупанты оцепили территорию, где произошел взрыв / Фото "Риа Мелитополь"

Россияне готовят в Мелитополе "референдум"

Оккупанты определили Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь так называемый "референдум". Жители города отказываются поддерживать преступные планы агрессора. Мэр Иван Федоров подчеркнул, что фейковое голосование не продемонстрирует настоящих настроений населения. На "референдум" могут прийти разве что 3 – 5% жителей.

Однако успеют ли россияне провести "референдум" – под вопросом. ВСУ отодвинули линию фронта на 5 – 7 километров от Запорожья. Фёдоров заверил, что деоккупация города будет. Еще в начале июня россияне пытались наступать на Запорожье, но наши защитники остановили их.

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