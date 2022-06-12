Российские водолазы действительно спустили флаг ко дну. Видео этого действия обнародовали на официальных властных ресурсах россиян, информирует 24 канал.

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Российский флаг достиг дна

Флаг отправили на дно у берегов оккупированного Крыма – недалеко от мыса Меганом и города Судак. Триколор погрузили на 10 метров. Акцию назвали "патриотической". Таким образом, захватчики приветствовали свою страну с "днем России".

Да, государство-агрессорша по этому поводу сегодня устраивает "шабаш". Она разворачивает флаги не только в своих городах, но и на оккупированных украинских территориях. Однако более достойного места для триколора, чем морское дно, кажется, уже не придумаешь.

Обратите внимание! 13 апреля украинские военные отправили ко дну Черного моря крейсер "Москва". По ней ударили противокорабельной ракетой "Нептун". Это стала самая дорогостоящая потеря россиян в войне против Украины, поскольку стоимость судна составляла 750 миллионов долларов.

Как захватчики организовывали день России на оккупированных территориях

Для пропагандистской картинки захватчики пытались устроить "празднование" и на временно оккупированных территориях. К примеру, торжества пробовали организовать в захваченном Херсоне. Однако россиян постигло "фиаско" – артистов было гораздо больше, чем зрителей. Жители областного центра проигнорировали русские танцы и песни. Во временно захваченной Каховке активисты сняли российский флаг сняли со флагштока.

К слову, в оперативном командовании "Юг" был предупрежден об угрозе провокаций в Херсонской области. В частности, на так называемых торжествах ко дню России вражеские войска могут обстрелять скопления людей. При этом винить собираются, конечно, ВСУ.

Русских с праздником поздравили и в сети. В твиттере за соответствующим хештегом пользователи разместили "поздравительные открытки", на которых изображены фото совершённых оккупантами зверств и "пожелания" поражения и распада. Кстати, "пожелания" раздаются на многих языках и от представителей разных наций.

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