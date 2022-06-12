Російські водолази дійсно спустили прапор на дно. Відео цього дійства оприлюднили на офіційних владних ресурсах росіян, інформує 24 канал.

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Російський прапор досяг дна

Прапор відправили на дно біля берегів окупованого Криму – неподалік мису Меганом та міста Судак. Триколор занурили на 10 метрів. Акцію назвали "патріотичною". Таким чином загарбники вітали свою країну з "днем Росії".

Так, держава-агресорка з цього приводу сьогодні влаштовує "шабаш". Вона розгортає стяги не тільки у своїх містах, а й на окупованих українських територіях. Однак більш гідного місця для триколору, ніж морське дно, здається, вже й не вигадаєш.

Зверніть увагу! 13 квітня українські військові відправили на дно Чорного моря крейсер "Москва". По ній вдарили протикорабельною ракетою "Нептун". Це стала найдорожча втрата росіян у війні проти України, оскільки вартість судна складала 750 мільйонів доларів.

Як загарбники організовували день Росії на окупованих територіях

Для пропагандистської картинки загарбники намагались влаштувати "святкування" і на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, урочистості пробували організувати в захопленому Херсоні. Проте росіян спіткало "фіаско" – артистів було значно більше, аніж глядачів. Жителі обласного центру проігнорували російські танці та пісні. У тимчасово захопленій Каховці активісти зняли російський прапор зняли з флагштоку.

До слова, в оперативному командуванні "Південь" попередили про загрозу провокацій в Херсонській області. Зокрема, на так званих урочистостях до дня Росії ворожі війська можуть обстріляти скупчення людей. При цьому звинувачувати збираються, звісно, ЗСУ.

Росіян зі святом привітали і в мережі. У твітері за відповідним хештегом користувачі розмістили "вітальні листівки", на яких зображені фото вчинених окупантами звірств та "побажання" поразки та розпаду. До речі, "побажання" лунають багатьма мовами і від представників різних націй.

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