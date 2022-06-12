Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань назвав це "добрим ранком". Він опублікував на своїй фейсбук-сторінці фото з місця події.

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Доброго з Каховки. Був аквафреш – нема аквафрешу. Подарунок до дня оркостану,
– написав Хлань.

З флагштоку в Каховці зняли російський прапор
З флагштоку в Каховці зняли російський прапор / Фото Сергія Хланя

Окупанти на Херсонщині святкують "день Росії"

12 червня держава-агресорка відзначає "день Росії". Окупанти хотіли створити пропагандистську картинку про те, як в захопленій Херсонській області українці відзначають вороже свято, однак їм не вдалося. Концерт у Херсоні виявився жалюгідним. Артистів на ньому було більше, ніж глядачів.

Голова облради Олександр Самойленко розповів, що на ворожі урочистості прийшли 30 – 40 людей з сотень тисяч населення.

Водночас рух опору розвішав листівки для окупантів. З них вони можуть дізнатися про ліквідованих товаришів. Крім того, херсонці закликали російських військових здаватися в полон, якщо хочуть вижити.

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