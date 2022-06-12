Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань назвал это "добрым утром". Он опубликовал на своей фейсбук-странице фото с места происшествия.
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Доброго из Каховки. Был аквафреш – нет аквафреша. Подарок ко дню оркостана,
– написал Хлань.
Со флагштока в Каховке сняли российское знамя / Фото Сергея Хланя
Оккупанты на Херсонщине празднуют "день России"
12 июня государство-агрессорша отмечает "день России". Оккупанты хотели создать пропагандистскую картинку о том, как в захваченной Херсонской области украинцы отмечают враждебный праздник, однако им не удалось. Концерт в Херсоне оказался жалким. Артистов на нем было больше, чем зрителей.
Глава облсовета Александр Самойленко рассказал, что на вражеские торжества пришли 30 – 40 человек из сотен тысяч населения.
В то же время движение сопротивления развешало листовки для кафиров. Из них они могут узнать о ликвидированных товарищах. Кроме того, херсонцы призвали российских военных сдаваться в плен, если хотят выжить.
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Последние новости о войне в Украине
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- ВСУ нанесли новые потери войску оккупантов. Так, в Рубежном наши защитники накрыли командный пункт с чеченцами, а под Лисичанском нанесли удар по колонне россиян. Точным выстрелом украинские защитники атаковали впереди идущую технику кафиров.
- Мужчинам-украинцам, работающим в IT-сфере, могут разрешить выезжать с территории нашего государства во время военного положения. Однако они должны будут возвратиться в установленные сроки.