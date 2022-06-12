Такий крок анонсував заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, повідомляє 24 канал.

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Низка відомств працює над механізмом, який врегулює виїзд IT-шників за кордон

Як пояснює Борняков, з початку повномасштабного вторгнення Росії 70% IT-компаній не втратили темпи ведення бізнесу. Більшість із них залучили нових клієнтів. Ще частина очікує на масштабування бізнес-процесів. Відтак питання виїзду за кордон стає все актуальнішим, зокрема для зустрічей із замовниками та іноземними партнерами.

Персональний контакт дуже важливим. Є такі речі, як конференції, бізнес-форуми, на яких потрібно бути присутніми, демонструвати свій бізнес та залучати нових клієнтів. Це можна було відкладати на місяць-другий, але тепер відкладати нема куди,

– зауважив заступник голови Мінцифри.

Наразі Мінцифри разом з Міноборони, Генштабом й Мінекономіки розпочали розробляти механізм, який дозволить виїжджати чоловікам, які працюють в IT-індустрії, з України на короткий термін. Натомість ті повинні надати гарантії, що повернуться із відрядження.

"Потрібно, щоб усі гілки влади ухвалили це рішення, насамперед Міноборони. Ми бачимо, що розуміння вже є. Йдеться максимум про 2 – 3 тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5 – 7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб розв'язати питання та повернутися", – вважає Борняков.

За його словами, IT-компанії подаватимуть обмежений список людей, який не перевищуватиме 10% від загальної кількості працівників. Після цього Міноборони й Мінекономіки розглядатимуть кандидатів й лише після цього зможуть видати дозвіл на виїзд за кордон. У виданому дозволі зазначатиметься термін, на який працівники компанії можуть покинути територію України.

Наразі заборонено нашу державу покидати чоловікам, яким виповнилось від 18 до 60 років. Є, звичайно ж, винятки з правил, які дозволяють виїжджати за межі країни чоловікам призовного віку.

Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду чоловіків призовного віку

Володимир Зеленський офіційно відповів на петицію "Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців". Президент підкреслив, що, згідно з Конституцією України, українці можуть вільно покидати її межі. Але зараз у країні запроваджений воєнний стан, який і є винятком із закону. І скасувати ці обмеження можна буде лише по завершенні дії особливого правового режиму.

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