Об этом в эфире общенационального марафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает 24 канал.

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Псевдореферендумы не показывают подлинных настроений населения

Федоров сообщил, что фейковое председательство никак не продемонстрирует настоящие настроения населения. Он напомнил, что мы это уже видели в Крыму.

Конечно, жители Мелитополя не пойдут на референдум и не поддерживают российские власти. Может, 3-5%, но они есть в каждом городе Украины. Это те люди, которые уже сошли с ума, того могут поддержать кафиров,

– отметил Федоров.

Но если россияне захотят провести референдум, они это сделают. И не важно, какой день и время они для этого выберут и будут ли люди готовы на него идти. Настоящая цель захватчиков – провести псевдоголосование на камеры. И, к сожалению, легко сфальсифицировать.

"Они точно его на камеру проведут, точно покажут, что все его 100% его поддержали, или как в лучшие времена Януковича – покажут, что все 110% проголосовали "за" и на этом поставят галочку", – заметил мэр Мелитополя.

Он подытожил, что в целом этот результат ни на что не влияет: все понимают, что временно оккупированные территории – это Украина, которую нужно увольнять, а российские референдумы – это не показатель настроений населения.

Обратите внимание. Начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что почти 60% территории области находятся под временной оккупацией .

На "референдумах" будут рисовать 60% поддержки

Российские захватчики, настраивающие работу оккупационных "администраций", уже начали заниматься подготовкой населения к длительной оккупации. Людям выключают станции украинских операторов и оборудование провайдеров, заставляя таким образом переходить на подконтрольную россиянам мобильную связь и интернет.

Понимая, что никакой поддержки со стороны гражданского населения нет, захватчики активно проводят акции устрашения. Также россияне щедро раздают "гуманитарку" тем, кто заявляет подать документы на получение российского паспорта.

Параллельно с этим россияне живо обсуждают, какой процент "поддержки России" им следует указать по результатам "референдума". С учетом ситуации, российские кураторы согласны с мнением, что им нельзя говорить о заоблачной поддержке среди местного населения. На сегодняшний день самым реалистичным результатом они считают показатель в 60%.

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