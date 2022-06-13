Село Питомник расположено к северу от Харькова дальше по трассе после Русской Лозовой. Перед штурмом Русской Лозовой, который состоялся в конце апреля, один из отдельных батальонов ТрО Харькова занял господствующие высоты вокруг. Именно это и создало благоприятные условия для освобождения поселка другими подразделениями. А еще одно подразделение отправили в Питомник. Наивысшей и стратегически важной точкой здесь стал перекресток дорог, ведущий к нескольким населенным пунктам. Там у россиян и был свой "укрепрайон", который удерживался силами взвода.

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"На тот момент они очень хорошо "окопались". Так что во время наших контрнаступательных действий враг "не стеснялся" вызвать огонь на себя. То есть, это была такая себе тактика – мы находимся сверху, они в укрытии. Наши силы подвергались артобстрелам, они оставались невредимыми", – рассказал комбат ТрО Константин.

Сооруженные украинские подразделения, в состав которых входил отдельный батальон ТрО, два раза пытались штурмовать позиции врага. Вторая попытка оказалась успешной. Все благодаря дерзким действиям наших бойцов, чего оккупанты не ожидали, поэтому и были вынуждены отступить.

Но на этом бой за перекресток не закончился. Россияне пытались вернуть контроль над высотой. Для этого они использовали все имеющееся у них на то время вооружение. Бой длился 8 часов.

Однако украинские защитники выбрали правильную тактику. И, несмотря на значительное преимущество врага как в живой силе, так и вооружении (украинцы имели только стрелковое оружие и гранатометы), нашим бойцам удалось закрепиться на перекрестке и выше него.

Новые неудачные попытки атаки

После этого оккупанты уже несколько раз пытались штурмовать украинские позиции. Первую попытку они предприняли ночью после своего отступления. Но украинские военные перехватили их сообщения и были готовы к атаке. Да и сами окопы, которые прежде обустроили россияне для себя, были сделаны очень грамотно, что и сыграло против самих же оккупантов. Поэтому их штурм был отражен.

Вскоре россияне предприняли очередную попытку захватить господствующую высоту.

"В этот раз замысел с их стороны был такой – под прикрытием МТЛБ доставить личный состав на КамАЗе на перекресток и снова штурмовать наше подразделение. В 200 метрах они подорвались на нашем "минном шлагбауме", – рассказал тероборонец.

На следующую ночь – очередная попытка штурма. На этот раз враг отправил ДРГ под прикрытием снайперской группы, имевшей на вооружении тепловизионные и ночные прицелы. ДРГ должна была снять "минные шлагбаумы", на которых подорвались в прошлый раз.

"Но они не учли тот факт, что на тот момент там уже стояли противопехотные мины, которые они же, наспех оставляя позиции, оставили нам как трофеи. Наши саперы заминировали ими все подступы к позициям. Поэтому остатки уцелевших "гостей" вскоре отошли к своим позиций", – рассказал Константин.

Постоянные атаки

Вражеские штурмы перекрестка периодически продолжаются до сих пор. Но все зря – оккупанты теряют личный состав, украинские военные получают трофейное вооружение. На счету отдельного батальона ТрО, который самостоятельно обороняет стратегическую высоту, уже есть МТЛБ, БРДМ и т.д.

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