Враг обстреливает Запорожскую область

Также удары нанесли по городу Гуляйполе и поселку городского типа Железнодорожное, что в Пологовском районе. В результате этих обстрелов разрушения подверглись ориентировочно 19 домов, квартир и объектов инфраструктуры.

Читайте также ВСУ накрыли командный пункт с чеченцами и уничтожили 32 150 кафиров: основное за 109 день войны

Даниловку и Темеровку обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град", а Железнодорожное – из РСЗО "Смерч". Времевку атаковали вражеские танки.

Кроме того, 11 июня россияне произвели 21 обстрел позиций украинских подразделений вдоль линии столкновения в районах Каменского, Железнодорожного, Новоданиловки, Орехова, Ольговского, Староукраинки, Темеровки, Водяного и Первомайского. Захватчики использовали весь спектр вооружения.

Ситуация на Запорожском направлении фронта

За прошедшие сутки россияне не проводили активных боевых действий на юго-восточном направлении. Однако они пытаются удерживать ранее занятые территории, проводят ротации личного состава, рассредоточивают силы во избежание огневого поражения с украинской стороны и производят поражение позиций подразделений Сил обороны.

Кроме того, кафиры совершенствовали инженерное оборудование на линии обороны, а в отдельных районах проводили воздушную разведку с беспилотниками.

Основные свои силы и средства они до сих пор сосредотачивают в районах Васильевки, Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.

Украинские военные продолжают сопротивляться

Военные силы обороны уверенно защищают родную землю и сопротивляются врагу. За прошедшие сутки они снова приумножили потери кафиров и ликвидировали:

3 танка,

3 боевые бронированные машины,

4 единицы автомобильной техники,

19 военных личного состава, еще 7 – ранены.

Также украинским защитникам удалось уничтожить склады боеприпасов, блиндаж и наблюдательный пункт россиян.

Общие потери врага по состоянию на 12 июня

Генштаб ВСУ традиционно обнародовал актуальные данные по потере врага на 109 день полномасштабной войны . Так, с 24 февраля стараниями украинских военных Россия потеряла:

личного состава – 32 150,

танков – 1430,

боевых бронированных машин – 3484,

артиллерийских систем – 715,

РСЗО – 226,

средств ПВО – 97,

самолетов – 212,

вертолетов – 178,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582,

крылатых ракет – 125,

кораблей и катеров – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2455,

специальной техники – 54.

Важно – оперативная сводка Генштаба по ситуации на фронте 12 июня: смотрите видео