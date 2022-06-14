По словам Алексея Арестовича, между ними уже были недоразумения. Об этом советник главы Офиса Президента рассказал вечером 13 июня.

Заметьте Россияне обстреливают Донецк, прилетело в роддом: обвиняют ВСУ и просят у Путина помощь

Кадыровцы из артиллерии уложили по бурятам

Алексей Арестович рассказал, что кадыровцы пошли в сторону Северодонецка, а бурят отправили в направлении Херсонщины.

Между ними очень плохие отношения,

– рассказал Арестович.

Советник Андрея Ермака объяснил, что между кадыровцами и бурятами разборки были еще в районе Чернобаевки.

"Сейчас дошло до того, что скандальные кадыровцы нанесли по бурятам парочку артиллерийских ударов", – рассказал Алексей Арестович.

Добавил также, что кадыровцев в Северодонецк отправили в наказание.

Также Алексей Арестович напомнил, что россияне перебросили больше сил на Харьковщину и несколько оттеснили оперативное командование "Восток".

Абсурдные действия российских оккупантов

13 июня источники 24 канала в разведке сообщили, что российские кафиры снова обстреливают Донецк и обвиняют в этом Вооруженные Силы Украины. Враги на территории временно оккупированной Донбасса попали в роддом. Провокации российские боевики устроили специально – просят помощь у Путина.

В этот день враги Макеевки обстреляли Донецк утром 13 июня. Российские кафиры попали в рынок. К сожалению, в результате действий врага погибли 2 человека, в том числе женщина и ребенок.

Российские кафиры распространили ложь, якобы "нашедших" в Скадовске заброшенное захоронение сибирской язвы . На самом деле это откровенная ложь, а риски распространения инфекций очень велики во временно оккупированном Мариуполе.

Британская разведка предупредила, что городу Мариуполь грозит большая вспышка холеры . Ведь в городе много трупов, отходов и мусора. Кроме того, в городе ситуация с лекарствами и медицинской помощью близка к коллапсу. Также враги разрушили там централизованное водоснабжение и канализацию. К сожалению, на улицах лежат тысячи тел, которые начали разлагаться и их никто не убирает.

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