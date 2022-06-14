За словами Олексія Арестовича між ними вже були непорозуміння. Про це радник глави Офісу Президента розповів ввечері 13 червня.

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Кадирівці з артилерії вгатили по бурятах

Олексій Арестович розповів, що кадирівці пішли у сторону Сєвєродонецька, натомість бурятів відправили у напрямку Херсонщини.

Між ними дуже погані стосунки,

– розповів Арестович.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що між кадирівцями та бурятами розбірки були ще в районі Чорнобаївки.

"Зараз дійшло до того, що скандальні кадирівці нанесли по бурятах парочку артилерійських ударів", – розповів Олексій Арестович.

Додав також, що кадирівців у Сєвєродонецьк відправили у покарання.

Також Олексій Арестович пригадав, що росіяни перекинули більше сил на Харківщину та дещо відтиснули оперативне командування "Схід".

Абсурдні дії російських окупантів

13 червня джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що російські окупанти знову обстрілюють Донецьк та звинувачують у цьому Збройні Сили України. Вороги на території тимчасово окупованої Донеччини влучили в пологовий будинок. Провокації російські бойовики влаштували навмисно – просять підмогу у Путіна.

У цей день вороги з Макіївки обстріляли Донецьк зранку 13 червня. Російські окупанти влучили в ринок. На жаль, внаслідок дій ворога загинули 2 осіб, зокрема жінка та дитина.

Російські окупанти поширили брехню, що нібито "знайшли" у Скадовську покинуте поховання сибірської виразки. Насправді це відверта брехня, натомість ризики поширення інфекцій дуже великі в тимчасово окупованому Маріуполі. Британська розвідка попередила, що місту Маріуполь загрожує великий спалах холери. Адже у місті багато трупів, відходів та сміття. Окрім того, у місті ситуація з ліками та медичною допомогою близька до колапсу. Також вороги зруйнували там централізоване водопостачання та каналізацію. На жаль, на вулицях лежать тисячі тіл, які почали розкладатись і їх ніхто не прибирає.

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