Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал вечером 15 июня. Об этом он сообщил на 112-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Планировали подрывы: как в Харькове взяли в плен двух представителей разведки России

Арестович объяснил ситуацию на Харьковщине

Алексей Арестович объяснил, что в районе Изюма интересные изменения, в частности, наши войска подрезают Изюм с запада.

(ВСУ – 24 канал) движутся к Изюму, чтобы создать угрозу, как минимум заставить опрокинуть силы, получить артиллерию снабжения, группировку стоящей севернее русской артиллерии в районе Каменки, периодически двигаясь и работая по нашим войскам, навязать им контрбатарейную борьбу, таким образом ослабить давление от Изюма на Славянск,

– объяснил Арестович.

Также советник Андрея Ермака объяснил, что такие действия мы можем себе позволить.

"Мы не можем себе еще позволить пока перерезать, однако отвлекать, заставлять разворачиваться, вводить резервы раньше, чем планировалось – можем. Это очень сильно", – добавил Алексей Арестович.

Добавил также, что наибольший успех вооруженных сил Украины имеют на Херсонском направлении. Там можно с уверенностью говорить, что наши войска смогли закрепиться. Однако неделя, когда российские кафиры пытались изменить ситуацию, показалась для них неуспешной.

Кратко о ситуации на Харьковщине

15 июня сообщили, что в Харькове разрушенный россиянами рынок "Барабашово" восстанавливается . В частности, после того, как в марте в результате попадания вражеского снаряда на рынок занялся масштабный пожар – там горели несколько гектаров.

8 июня в Харькове на западе снова раздались взрывы . СМИ сообщили, что взрывы были слышны в разных районах города – ориентировочно в 23:01 произошел первый взрыв, впоследствии – второй. После этого в городе вспыхнул пожар.

Организация Amnesty International подтвердила использование кассетных боеприпасов в Харькове. Следует вспомнить, что это оружие запрещено в мире, потому что оно наносит чрезмерные повреждения и оказывает неизбирательное действие.

7 июня глава Харьковской ОВА сообщил, что российские кафиры убили как минимум трех мирных людей , еще шестеро – получили ранения. В частности, кафиры обстреляли Харьков и населенные пункты Черкасская Лозовая, Слатино и Коробочкино.

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