Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів ввечері 15 червня. Про це він повідомив на 112 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Арестович пояснив про ситуацію на Харківщині

Олексій Арестович пояснив, що у районі Ізюма цікаві зміни, зокрема наші війська підрізають Ізюм з заходу.

(ЗСУ – 24 канал) рухаються до Ізюма, щоб створити загрозу, як мінімум змусити перекинути сили, дістати артилерією постачання, угруповання російської артилерії, яка стоїть північніше, у районі Кам'янки, періодично рухаючись і працюючи по наших військах, нав'язати їм контрбатарейну боротьбу, таким чином послабити тиск від Ізюма на Слов'янськ,
– пояснив Арестович.

Також радник Андрія Єрмака пояснив, що такі дії ми можемо собі дозволити.

"Ми не можемо собі ще дозволити поки перерізати, проте відволікати, змушувати розвертатися, вводити резерви раніше, ніж планувалося – можемо. Це дуже сильно", – додав Олексій Арестович.

Додав також, що найбільший успіх Збройні Сили України мають на Херсонському напрямку. Там можна впевнено говорити, що наші війська змогли закріпитись. Проте тиждень, коли російські окупанти намагались змінити ситуацію видався для них неуспішним.

Коротко про ситуацію на Харківщині

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