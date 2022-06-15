Місцеві ЗМІ пишуть, що незважаючи на постійні обстріли, підприємці не бояться братись до роботи. На "Барабашово" вже відкрились 20% торгових павільйонів.

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Кількість торгових точок збільшилась після запуску метро

Значно збільшилась кількість торгових точок після того, як в Харкові відбувся запуск метро. Вже працюють павільйони з різними групами товарів. Проте найбільш популярні – це будматеріали та обладнання, автозапчастини, одяг та взуття.

Окрім того, на ринку відкрили гуманітарний хаб, який пропонує допомогу людям, які постраждали від війни. Мовиться про одяг та взуття для дорослих та дітей, а також дитяче харчування.

Дивіться фото з ринку "Барабашово" / Фото "Харьков Life"

"Барабашово" горів після обстрілу ще у травні

Зазначимо, що "Барабашово" не раз горів після ворожих обстрілів. Зокрема, снаряд потрапив на територію ринку і в травні. Тоді спалахнула пожежа на тисячі квадратних метрів. З вогнем рятувальники боролись кілька годин, проте деякі павільйони все ж вигоріли вщент.

У березні на ринку була масштабна пожежа

Значно більша пожежа виникла на ринку в березні – після того, як росіяни обстріляли територію "Градами". Горіло 7 гектарів "Барабашово". Під час ліквідації пожежі загинув один рятувальник, ще двоє отримали травми, адже ворог не припиняв обстріли.

Вже у квітні керівництво ринку закликало підприємців повертатись на роботу. Це мало показати харків'янам, що життя триває і потрібно працювати та діяти, попри війну.

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Ситуація в Харківській області: коротко

Вночі 15 червня загарбники гатили по Чугуївському районі Харківщини. Загорілись житлові будинки та господарчі споруди. Лише за добу в області отримали поранення 6 людей.

В області тривають активні бої за Рубіжне, запекле протистояння і біля Ізюма.

Російським військам вперше за кілька тижнів вдалось просунутись на Харківському напрямку. Зараз ідуть бої за села, що навколо обласного центру.

Дізнайтесь у відео про оперативну ситуацію на фронті: