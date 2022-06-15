Про ситуацію в регіонах станом на 8 годину ранку 15 червня журналістам 24 каналу розповіли в Офісі Президента. Там зазначили, що у центральних, північних та західних областях ніч була відносно спокійною.

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Загиблі у Дніпропетровській області

Російські військові з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Апостолівську громаду. Ворожий вогонь накрив житлові квартали. За попередніми даними, 4 людей загинули, а 1 – постраждала.

Крім того, окупанти випустили 2 ракети по Новомосковському районі. Об'єкт інфраструктури та дачні будинки зазнали сильних руйнувань. Попередньо, минулося без жертв.

На Харківщині через обстріли горіли будинки

Загарбники гатили Чкаловській громаді у Чугуївському районі. Від обстрілів зайнялися житлові будинки та господарчі споруди. Загалом за добу росіяни поранили 6 людей в області. Зауважимо, що в Харкові ніч минула з тривогами та поодинокими обстрілами.

Ситуація у Луганській області

Росіяни штурмом намагалися взяти Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Також вони обстріляли хімічне підприємство "Азот", у бомбосховищах якого ховаються люди.

У Лисичанську ворожий вогонь накрив споруди колишнього содового заводу, сусідні будинки, а також будівлю склозаводу. Загалом в місті постраждали щонайменше 8 будинків.

У Гірському зруйновані 14 будинків.

Російські військові завдали авіаударів по населених пунктах області. Крім того, вони відкривали вогонь по житлових кварталах з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

8 цивільних зазнали поранень.

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Загиблі та поранені на Донеччині

Росіяни гатять по регіону з усього, що тільки мають: стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч". Під удар потрапили Авдіївка, Добропілля, Очеретине. Бердичі, Нью-Йорк, Желанне та Вірівка.

Загалом пошкоджені 42 об'єкти, з них 33 це приватні житлові будинки та одна багатоповерхівка. Крім того, руйнувань зазнали залізнична колія, підприємство "УТОС", автобаза тощо. На жаль, 2 людей загинули, а ще 3 – постраждали.

Регіон залишається без газу, води й електрики. Ремонтні роботи відбуваються лише там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Обстріли Миколаївської області

Військо російських загарбників відкривало вогонь по Лепетисі, Березнегуватому, Шевченковому, Лупаревому та Прибужанівській громаді. Наразі інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

Окупанти мінують Херсонщину

Увесь день мешканці тимчасово окупованої області чули вибухи та обстріли. У Бериславському та Каховському районах ситуація критична.

Ворог мінує берег річки Інгулець, мости та поля.

Росіяни захопили головний корпус Херсонського державного університету.

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