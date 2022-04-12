Планується відновити торгівлю побутовими речами, посудом, одягом, білизною, ремонтним обладнанням тощо. Таку інформацію повідомив виданню "Суспільне" речник ТЦ Сергій Зайцев.

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Зазначається, що кількість підприємців, які погодилися вийти на роботу, наразі невідома. За словами Зайцева, результати очікують побачити вже за тиждень.

Ми закликаємо підприємців вийти на роботу. Це істотно не вплине на фінансове положення ринку, але тут є психологічний момент. "Барабашово" має показати Харкову, що тут робота відновлюється попри обстріли,

– зазначив речник.

За попередніми даними, у довоєнний час торговельний центр давав 60 тисяч робочих місць. Для керівництва "Барабашово" важливо, щоб люди поверталися, а бізнес розпочинав роботу – тоді буде помітно, що економіка не вмерла.

Повідомляється, що внаслідок російської агресії постраждало не менше 7 гектарів території ринку.

"Підприємці після пожеж кілька разів виходили, прибирали територію. Багато хто з них втратив робочі місця на ринку. Ми розглядаємо можливість переведення їх на інші місця", – розповів речник.

На сторінці "Барабашово" у фейсбук зазначили, що рішення про відновлення роботи ринку прийняли, зокрема, й для того, щоб надавати людям можливість заробляти на життя та сплачувати податки до бюджету.

Зверніть увагу, що мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про розширення географії обстрілів у місті. А радник Офісу президента України Олексій Арестович вчора ввечері, 11 квітня, розповів, що росіяни почали жорсткіше обстрілювати Харків.

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