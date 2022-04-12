Планируется возобновить торговлю бытовыми вещами, посудой, одеждой, бельем, ремонтным оборудованием и др. Такую информацию сообщил изданию "Суспільне" спикер ТЦ Сергей Зайцев.

Читайте также Из резервного фонда направили первый миллиард на восстановление освобожденных территорий

Отмечается, что количество предпринимателей, которые согласились выйти на работу, пока неизвестно. По словам Зайцева, результаты ожидают увидеть уже через неделю.

Мы призываем предпринимателей выйти на работу. Это существенно не повлияет на финансовое положение рынка, но здесь есть психологический момент. "Барабашово" должен показать Харькову, что здесь работа возобновляется несмотря на обстрелы,

– отметил спикер.

По предварительным данным, в довоенное время торговый центр давал 60 тысяч рабочих мест. Для руководства "Барабашово" важно, чтобы люди возвращались, а бизнес начинал работу – тогда будет заметно, что экономика не умерла.

Сообщается, что в результате российской агрессии пострадало не менее 7 гектаров территории рынка.

"Предприниматели после пожаров несколько раз выходили, убирали территорию. Многие из них потеряли рабочие места на рынке. Мы рассматриваем возможность перевода их на другие места", – рассказал спикер.

На странице "Барабашово" в фейсбуке отметили, что решение о возобновлении работы рынка приняли, в частности, и для того, чтобы предоставлять людям возможность зарабатывать на жизнь и платить налоги в бюджет.

Обратите внимание, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о расширении географии обстрелов в городе. А советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вчера вечером, 11 апреля, рассказал, что россияне стали жестче обстреливать Харьков.

К теме – Россияне засыпали минами один из спальных районов Харькова