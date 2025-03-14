По завершению переговоров Путин отправил Виткоффа домой со списком требований. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Путин поиздевался над американским представителем

Российский лидер снова прибегнул к любимой тактике демонстрации превосходства, сообщает московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

По его данным, спецпосланник Дональда Трампа Уиткофф прибыл в Москву с официальным визитом, который длился чуть более 12 часов. Однако значительную часть этого времени – по меньшей мере 8 часов – он провел в ожидании встречи в Кремле.

Несмотря на то, что переговоры с американским представителем были запланированы заранее, Путин решил сначала провести переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Эту встречу организовали в срочном порядке, что выглядело как умышленное промедление перед переговорами с американским представителем.

Напомним, Трамп вместо этого считает переговоры успешными и выражает надежду на мирное урегулирование в Украине.