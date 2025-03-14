По завершенню переговорів Путін відправив Віткоффа додому зі списком вимог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Путін познущався з американського представника

Російський лідер знову вдався до улюбленої тактики демонстрації зверхності, повідомляє московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

За його даними, спецпосланник Дональда Трампа Віткофф прибув до Москви з офіційним візитом, який тривав трохи більше 12 годин. Однак значну частину цього часу – щонайменше 8 годин – він провів у очікуванні зустрічі в Кремлі.

Попри те, що переговори з американським представником були заплановані заздалегідь, Путін вирішив спершу провести переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Цю зустріч організували в терміновому порядку, що виглядало як навмисне зволікання перед переговорами з американським представником.

Нагадаємо, Трамп натомість вважає переговори успішними та висловлює надію на мирне врегулювання в Україні.