Натомість він висунув кілька цинічних умов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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На яких умовах Путін готовий піти на перемир'я

За даними видання, очільник Кремля не уточнив вимоги Росії щодо 30-денного перемир'я. Однак, натякнув на них, заявивши, що будь-яка мирна угода повинна усунути "першопричини конфлікту". Такі слова Путіна свідчать про те, що максималістська позиція Москви досі не змінилася.

Варто зазначити, що під "першопричинами" диктатор мав на увазі розширення НАТО на схід, яке він вважає каталізатором російсько-української війни. Як кажуть у виданні, це є чіткою ознакою того, що його згода на припинення вогню залежить від отримання певних гарантій безпеки для своєї країни.

Однією з них може бути обіцянка, що Україна ніколи не приєднається до НАТО, а в майбутньому на території країни не буде європейських миротворчих сил від членів Альянсу.

Окрім цього, Путін пояснив, чому Москва не хоче погоджуватися на негайне перемир'я. Зокрема, він розповів про ситуацію в Курській області, вторгнення на територію якої було принизливим для Кремля. Ймовірно, диктатор боїться, що, зупинивши наступ, росіяни втратять перевагу та дадуть українцям час перегрупуватися.

Попри це, Путін подякував президенту США Дональду Трампу за його зусилля у спробі досягти мирної угоди. Ймовірно, таким чином він намагається уникнути негативної реакції з боку Білого дому.