Следует сказать, что россияне любят поднимать свои самолеты или направлять ракеты на мирные украинские города и села именно вечером, когда люди едут с работы. А в теплый весенний вечер пятницы это выглядит особенно цинично. И напоминает нам: враг не оставит нас в покое ни при каких условиях.

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Что известно о тревоге в Украине вечером 14 марта

Воздушные силы в 17:54 объяснили причину тревоги.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К,

– написали там.

Враг уже поднимал МиГ 13 марта. Ранее оккупанты терроризировали Украину этим самолетом чаще.

Напоминаем, что МиГ является носителем ракет "Кинжал" – об этом свидетельствует буква "К" в его названии.