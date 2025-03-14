Слід сказати, що росіяни люблять піднімати свої літаки чи скеровувати ракети на мирні українські міста та села саме увечері, коли люди їдуть з роботи. А у теплий весняний вечір п'ятниці це виглядає особливо цинічно. І нагадує нам: ворог не залишить нас у спокої за жодних умов.

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Що відомо про тривогу в Україні увечері 14 березня

Повітряні сили о 17:54 пояснили причину тривоги.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К,

– написали там.

Ворог уже піднімав МіГ 13 березня. Раніше окупанти тероризували Україну цим літаком частіше.

Нагадуємо, що МіГ є носієм ракет "Кинджал" – про це свідчить літера "К" у його назві.