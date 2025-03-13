Чехів намагаються підготувати до можливих перебоїв у постачанні енергії чи послуг, а також інформують про укриття. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Чехія готується до кризової ситуації

Чеський уряд планує визначити нові місця для тимчасових укриттів й розробити нові правила для власників будівель щодо їхнього облаштування.

Крім цього, в країні вже до літа запустять інформаційну кампанію "72 години", яка навчить людей бути готовими до надзвичайних ситуацій.

Також чеські рятувальні служби створили інтерактивну мапу, де можна знайти найближче укриття. Вона доступна на офіційному сайті пожежної служби Чехії.



Мапа укриттів в Чехії / скриншот з сайту terinos.izscr.cz

Тим часом у чеських медіа все частіше з'являється інформація про укриття цивільної оборони та як реагувати на сигнали тривоги. ЗМІ детально роз'яснюють людям, що робити у випадку, якщо в країні оголосять надзвичайну ситуацію.

У випадку сигналу повітряної тривоги радять:

Швидко знайти найближчу будівлю та зайти всередину.

Слухати офіційні повідомлення по радіо, телебаченню або отримувати інформацію через SMS-повідомлення.

Не користуватися ліфтами (вони можуть зупинитися через перебої з електрикою).

Якщо є можливість, спуститися у підвал або будь-яке інше підземне приміщення.

До слова, у Польщі також готують населення до виживання у кризовий період. Міністерство внутрішніх справ Польщі невдовзі випустить посібник, який допоможе громадянам орієнтуватися в кризових ситуаціях. До кінця року його розповсюдять у кожній родині по всій країні.