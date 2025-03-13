Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про повітряну тривогу

Повітряну тривогу по всій території України оголосили близько 12:34. У Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українським засобам ППО важко перехопити.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні.

Тривоги оголошено по всій території України: дивіться на карті

А