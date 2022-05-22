Внаслідок потрапляння російського снаряду на територію ринку згоріла приблизно тисяча квадратних метрів, повідомляє 24 канал. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу через кілька годин.

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У якому стані ринок "Барабашово"

Внаслідок займання фактично знищено один з окремо розташованих торговельних майданчиків. Наразі загальну кількість об'єктів, які через обстріли росіян не підлягають відновленню, а також загальну суму збитків ще встановлюють.

Однак попри складну ситуацію, підприємці на ринку продовжують працювати, адже навіть в умовах війни їм потрібно заробляти на життя.

Картина справді постапокаліптична, коли підприємці у вигорілих кіосках намагаються знайти вціліле, щоб перевезти його в інші торговельні точки та продовжити працювати,

– зазначила кореспондентка Анна Черненко.

Моторошні наслідки обстрілу харківського ринку "Барабашово" / Фото Анни Черненко, 24 канал

Власниця одного з кіосків, який знищили окупанти, розповіла, що планує продовжувати роботу на ринку навіть після обстрілів.

Невідомо, як буде далі, чи буде воно (нове місце на ринку – 24 канал) цілим. Хочемо починати працювати, тому що треба покращувати економіку України,

– розповіла підприємиця Світлана.

Займання трапилося вже не вперше

Речник торговельного центру "Барабашово" Сергій Зайцев нагадав, що росіяни у березні вже обстрілювали цю територію "Градами". Тоді вогонь ширився усією площею найбільшого ринку Східної Європи.

"Це не перше займання внаслідок ворожого обстрілу на території "Барабашово". На щастя, це не наймасштабніший обстріл, не наймасштабніша пожежа. 20 травня був обстріл, внаслідок якого виникли 2 місця займання", – зазначив Сергій Зайцев.

Окремі павільйони ринку "Барабашово" вигоріли вщент: дивіться відео 24 каналу

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