Про це 21 травня розповіли у Дергачівській міській раді та опублікували фото того, яким тепер є Питомник.

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"Селище знаходиться на лінії фронту, там не залишилося жодного вцілілого будинку. На фото зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, знищена російська техніка, покинуті окупантами снаряди та засоби провіанту", – написали у міськраді.



"Денацифікована" росіянами крамниця / Фото Дергачівської міської ради



"Руский мір", який загарбники принесли у Харківську область / Фото Дергачівської міської ради



Росіяни скрізь залишають свої сліди / Фото Дергачівської міської ради



Спалена техніка росіян / Фото Дергачівської міської ради



Покинуті снаряди / Фото Дергачівської міської ради



Що залишили загарбники після себе / Фото Дергачівської міської ради



Зруйнована будівля в Питомнику / Фото Дергачівської міської ради



Окупанти знищили людські домівки / Фото Дергачівської міської ради

Коли звільнили селище

Про звільнення Питомника у Генеральному штабі повідомили 11 травня. Наразі у населеному пункті перебувають українські захисники.

Ще одне знищене село

У Харківській обласній військовій адміністрації показали, яким є село Вільхівка. Загарбники вдерлися сюди у перші дні повномасштабної війни. Зараз населений пункт оговтується від окупації. На фото видно залишки школи, у якій ще у березні базувались росіяни. Там досі знаходять їхні трупи.

Росіяни зруйнували майже 90% домівок людей. Зараз правоохоронці фіксують російської армії, а вибухотехніки розміновують території.