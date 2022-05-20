Згідно з інформацією, 2 ракети українським захисникам вдалося відбити, проте одна – влучила.

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Олег Синєгубов повідомив, що через ракетний обстріл постраждало 8 осіб. Серед них дівчинка 11 років. Зазначається, що 7 осіб госпіталізували до медичних установ. Постраждалі знаходились поряд із приміщенням, тому отримали осколкові поранення.

Через влучання ракети в Будинку культури сталася пожежа. Завдяки відважним діям наших вогнеборців займання ліквідували. Від вибуху постраждали також багатоповерхівки поруч,

– повідомив Олег Синєгубов.

За його словами, немає сумнівів, що окупанти цілили конкретно в Будинок культури. Він був нещодавно відреставрований, а також вважається одним із найбільших на Харківщині. Його велика зала розрахована на 1078 місць.

"Зруйнований окупантами Будинок культури ми відбудуємо, а російських злочинців притягнемо до відповідальності", – підсумував Олег Синєгубов.

Яка ситуація на Харківщині: останні новини

Зранку 19 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку росіяни намагаються повернути втрачені позиції, звідки їх раніше вибили українські захисники.

У Харківській області знову було неспокійно. Росіяни обстрілювали регіон як вдень, так і вночі. Внаслідок дій окупантів загинула одна людина, також є поранені, серед яких – діти.

Українські Збройні Сили майже повністю звільнили Харківську область завдяки успішному контрнаступу та вже на шляху до кордону з Росією. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону ще не повертатися до домівок, оскільки загроза залишається. Зокрема ворог активно обстрілює Харків та область.

Підрозділи ЗСУ після початку контрнаступу звільнили від російських окупантів вже 23 населені пункти на Харківському напрямку. Цю радісну новину повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

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