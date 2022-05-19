Наразі на Харківщину йдуть бої – українські Збройні Сили поступово займають стратегічні висоти та йдуть у контрнаступ.

До теми На Слобожанському напрямку окупанти з усіх сил намагаються втримати захоплені території

За останні 2 тижні українські захисники звільнили 23 населені пункти Харківщині, але ворог не здається. Найгірше, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення.

Як минув нинішній день на Харківщині

Зранку 19 травня росіяни обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок обстрілів пошкоджена котельня одного з медичних закладів. Близько 12:00 ворони обстріляли Північну Салтівку, де 1 людина зазнала поранення.

Близько 13:00 загарбники обстріляли Великі Хутори. Жінка і дитина у віці 13 років зазнали осколкових поранень. Натомість внаслідок обстрілу Чугуївського району поранений хлопець 17 років, в Балаклійській громаді одна жінка зазнала поранення внаслідок вибуху.

На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік.

В ОВА закликають бути обережними

Голова ОВА Харківщини закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряні тривоги. Окрім цього, він попросив не відвідувати Саржин Яр та лісопарк, оскільки росіяни залишили по собі небезпечні вибухові пристрої. Наразі на місцях працюють піротехніки.

Прошу бути максимально обачними, не ігноруйте повітряні тривоги. Також прошу не відвідувати території Саржиного Яру та лісопарку. Ворог там залишив дуже багато “вибухових” сюрпризів. На місцях працюють піротехніки та зачищають території,

– закликав Олег Синєгубов.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Зранку 19 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку росіяни намагаються повернути втрачені позиції, звідки їх раніше вибили українські захисники.

Загалом ЗСУ майже повністю звільнили Харківську область й перебувають вже майже біля кордону з Росією.

Але загарбники намагаються проводити контрнаступ та активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону ще не повертатися до домівок, оскільки загроза залишається. Зокрема ворог активно обстрілює Харків та область.

Тим часом люди зі звільнених територій повідомляють про страшні звірства росіян. Окупанти масово вчиняли сексуальні злочини, гвалтуючи навіть беззахисних немовлят на очах у їхніх батьків. Жертвами насилля ставали як і жінки, так і неповнолітні дівчата та хлопчики, а також літні люди.

До теми – скільки дітей в Україні вже вбила Росія: дивіться відео