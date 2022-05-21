Об этом 21 мая рассказали в Дергачевском городском совете и опубликовали фото того, каким теперь является Питомник.

К теме Удар оккупантов по Лозовой: в мэрии рассказали о состоянии пострадавших

"Поселок находится на линии фронта, там не осталось ни одного уцелевшего дома. На фото разрушенные объекты гражданской инфраструктуры, уничтоженная российская техника, брошенные оккупантами снаряды и средства провианта", – написали в горсовете.



"Денацифицированный" россиянами магазин / Фото Дергачевского городского совета



"Русский мир", который захватчики принесли в Харьковскую область / Фото Дергачевского городского совета



Россияне везде оставляют свои следы / Фото Дергачевского городского совета



Сожженная техника россиян / Фото Дергачевского городского совета



Брошенные снаряды / Фото Дергачевского городского совета



Что оставили захватчики после себя / Фото Дергачевского городского совета



Разрушенное здание в Питомнике / Фото Дергачевского городского совета



Оккупанты уничтожили дома людей / Фото Дергачевского городского совета

Когда освободили поселок

Об освобождении Питомника в Генеральном штабе сообщили 11 мая. В настоящее время в населенном пункте находятся украинские защитники.

Еще одно уничтоженное село

В Харьковской областной военной администрации показали, как выглядит село Ольховка. Захватчики ворвались сюда в первые дни полномасштабной войны. Сейчас населенный пункт приходит в себя после оккупации. На фото видны остатки школы, где еще в марте базировались россияне. Там все еще находят их трупы.

Россияне разрушили почти 90% домов людей. Сейчас правоохранители фиксируют российскую армию, а взрывотехники разминируют территории.

Заметьте Целили непосредственно в Дом культуры, – глава ОВА рассказал о последствиях удара по Лозовой

Самый разрушенный район Харькова

Россияне беспощадно обстреливали Северную Салтовку на северо-востоке Харькова. Они разрушили 70% домов и инфраструктуры (там было много торговых, развлекательных и образовательных заведений).

"Неделю назад подразделения ВСУ оттеснили орков от города поближе к границам. Жители жилого массива возвращаются к тому, что раньше было их жильем, их крепостью", – написали 21 мая в Минобороны.

Важно – что сделали россияне в Харьковской области: смотрите видео