Количество раненых не увеличилось

О последствиях удара по Дому культуры в эфире канала "Рада" рассказал секретарь Лозового городского совета Юрий Кушнир. Среди пострадавших восьми человек был один ребенок.

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Юрий Кушнир сообщил, что по состоянию на 21 мая количество раненых не увеличилось. По его словам, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Сообщается, что некоторым людям разрешили вернуться домой, остальные находятся под наблюдением врачей.

Число раненых не увеличилось. Пострадавшие люди в стабильном состоянии. Некоторых уже отпустили домой. Несколько человек находятся под наблюдением врачей,

– заявил секретарь городского совета Лозовой.

Восстановление Дома культуры обойдется в 1 миллиард гривен

Юрий Кушнир заявил, что в результате ракетного удара по Дому культуры повреждения очень значительны. Он рассказал, что до сих пор не начался разбор завалов.

Кушнир отметил, что, по предварительным выводам экспертов, Дом культуры можно восстановить. Однако это обойдется в 1 миллиард гривен.

Российские военные уничтожили Дом культуры в Лозовой: что известно

Вооруженные силы России 21 мая около 15:00 нанесли ракетный удар по центру Лозовой в Харьковской области. Среди пострадавших была 11-летняя девочка.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что две вражеские ракеты удалось отразить . А одна, к сожалению, попала.

В результате взрыва пострадали рядом расположенные многоэтажки. Синегубов выразил убеждение, что русские кафиры намеренно целились в Дом культуры.

Какая ситуация в Харьковской области

В начале мая Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление на Харьковском направлении. Сообщалось, что с 5 мая ВСУ удалось уволить уже почти 23 города и села .

Олег Синегубов 19 мая информировал, что около 25% территории Харьковской области до сих пор оккупированы . По предварительным данным, россияне на Харьковском направлении сосредотачивают свои силы на удержании позиций.

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