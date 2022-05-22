Из-за попадания российского снаряда на территорию рынка сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает 24 канал. Спасателям удалось ликвидировать пожар спустя несколько часов.

На тему На линии фронта: ужасные фото разрушений из освобожденного поселка Питомник на Харьковщине

В каком состоянии рынок "Барабашово"

В результате возгорания фактически уничтожена одна из отдельно стоящих торговых площадок. В настоящее время общее количество объектов, которые из-за обстрелов россиян не подлежат восстановлению, а также общую сумму ущерба еще устанавливают.

Однако, несмотря на сложную ситуацию, предприниматели на рынке продолжают работать, ведь даже в условиях войны им нужно зарабатывать на жизнь.

Картина действительно постапокалиптическая, когда предприниматели в выгоревших киосках пытаются найти уцелевшее, чтобы перевезти его в другие торговые точки и продолжить работать.

– отметила корреспондентка Анна Черненко.

Жуткие последствия обстрела харьковского рынка "Барабашово" / Фото Анны Черненко, 24 канал

Владелец одного из киосков, который уничтожили оккупанты, рассказала, что планирует продолжать работу на рынке даже после обстрелов.

Неизвестно, как будет дальше, будет ли оно (новое место на рынке – 24 канала) целым. Хотим начинать работать, потому что нужно улучшать экономику Украины,

– рассказала предпринимательница Светлана.

Возгорание произошло уже не впервые

Спикер торгового центра "Барабашово" Сергей Зайцев напомнил, что россияне в марте уже обстреливали эту территорию "Градами". Тогда огонь распространялся по всей площади крупнейшего рынка Восточной Европы.

"Это не первое возгорание в результате вражеского обстрела на территории "Барабашово". К счастью, это не самый масштабный обстрел, не самый масштабный пожар. 20 мая был обстрел, в результате которого возникли 2 места возгорания", – отметил Сергей Зайцев.

Отдельные павильоны рынка "Барабашово" выгорели дотла: смотрите видео 24 канала

Обстрелы в Харьковской области: важные новости