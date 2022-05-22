Какая ситуация в Дергачевской общине

Кафиры накрыли своим огнем почти все населенные пункты общины. По словам главы ОТГ Вячеслава Задоренко, россияне используют кассетные снаряды.

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По фронтовым поселкам и селам враг бьет из танков, минометов, запускает ракеты с вертолетов,

– отметил Задоренко.

Какие населенные пункты захватили россияне

Цуповку в Прудянском старостате;

Новое в Русско-Лозовском старостате;

Проходовский старостинский округ;

Казачелопанский старостинский округ;

большую часть Токаровского округа.

В течение суток 21 мая волонтеры, работники горсовета и социальных служб активно развозили гуманитарную помощь по территории общества. Также продукты увезли в санаторий "Берминводы". Там сейчас находятся жители тех населенных пунктов, где ведутся бои.

Эти люди чувствуют себя хорошо, они получают надлежащее питание и, при необходимости, медицинскую помощь,

– подчеркнул глава общины.

Ранее кафиры обстреляли Дергачи из "Ураганов"

Актыни бои в городе начались еще в начале войны, 25 февраля. Сначала россияне даже захватили город, однако 9 марта Вооруженные Силы оттеснили врага. Оккупанты уже обстреляли в Дергачах поликлинику, дом культуры, ЗАГС, жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

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12 мая около 12 часов дня российские военные начали стрелять из реактивных систем залпового огня "Ураган". Из-за этого 2 человека погибли, а еще 4 – получили ранения. Известно, что среди пострадавших два медика.

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Из-за российских обстрелов в течение суток 21 мая 8 человек в Харьковской области получили ранения. Известно, что кафиры вели огонь по Салтовке, а также по Чугуевскому, Лозовскому и Купянскому районам.

В деревне Ольховка, которую россияне захватили в первые дни войны , разрушены 90% домов. После деоккупации в населенном пункте активно работают взрывотехники, ведь кафиры оставили после себя большое количество мин. Кстати, враг практически полностью уничтожил местную школу.

20 мая кафиры нанесли мощный ракетный удар по Дому культуры в городе Лозовая. В результате обстрела осколочных ранений получили 8 человек. Среди них есть 11-летняя девочка. По словам секретаря горсовета Юрия Кушнира, Дом культуры можно будет восстановить. По предварительным данным, это обойдется около 1 миллиарда долларов.

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