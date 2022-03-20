Впоследствии в местных сообществах обнародовали много фото и видео. На них заметно, что мест работы тысяч людей больше нет. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в соцсетях.

Заметьте Оккупанты снова зверски обстреляли Харьков

Рынок тушили в течение нескольких дней

О том, что в результате обстрела "Градами" загорелся рынок, сообщили еще 17 марта. Тогда практически весь город окутал густой дым и смог.

От огромного рынка осталось пепелище: смотрите видео

На место немедленно прибыли десятки автомобилей спасателей, однако тогда пламя уже охватило площадь более 7 гектаров. Поэтому пожарные, несмотря на значительные усилия, ничего не могли сделать.

Пожар "Барабашово" и его последствия / Фото телеграма "Харьков LIVE"

Также во время тушения оккупанты проявили новый уровень цинизма. Они снова начали обстреливать "Барабашово", когда там работали спасатели. Как следствие, получили ранения по меньшей мере 2 спасателя.

Разрушенный "Барабашово" с высоты птичьего полета: смотрите видео

Лишь на следующий день мэр города Игорь Терехов сообщил, что пожар локализировали. Но хотя распространение огня остановили, его еще день не могли полностью потушить.

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