Оккупанты обстреляли рынок из системы залпового огня "Град". Мощный пожар охватил торговые ряды.

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Весь город накрыл густой черный дым. Неба над рынком даже не видно.

В Харькове из-за обстрелов террористов случился сильный пожар / Фото Суспільного

Отметим, во время повторного обстрела рынка в 14:00 погиб спасатель, который тушил пожар. Еще одного пожарного госпитализировали в больницу с осколочным ранением.

Добавим, на рынке "Барабашово" работают около 15 тысяч предпринимателей.