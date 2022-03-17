В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что примерно в 16:30 к ним поступили сразу несколько сообщений о пожаре в Святошинском районе столицы.

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Оккупанты обстреляли Святошинский район Киева

В результате попадания снарядов загорелись 2 автомобиля. В 17:04 возгорание удалось ликвидировать. К сожалению, погиб 1 человек. На месте работали 10 спасателей и 2 единицы техники.

Кроме того, неподалеку вспыхнул травяной настил на площади 5 000 квадратных метров. Пожар там все еще ликвидируют. С огнем борются 5 спасателей, которые привлекли 1 единицу техники.

Еще один вызов поступил по пожару на складе. Площадь возгорания составляет 10 000 квадратных метров. Есть угроза взрыва снаряда, из-за этого огонь тушат с безопасного расстояния. Ликвидация пожара пока продолжается. По предварительной информации, погиб 1 человек.

Последствия атаки врага на Святошинский район: Фото ГСЧС

Спасатели тушат пожар в Святошинском районе: смотрите видео