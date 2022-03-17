У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що приблизно о 16:30 до них надійшли одразу декілька повідомлень про пожежі у Святошинському районі столиці.

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Окупанти обстріляли Святошинський район Києва

Внаслідок потрапляння снарядів загорілися 2 автомобілі. О 17:04 займання вдалося ліквідувати. На жаль, загинула 1 людина. На місці працювали 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Крім того, неподалік спалахнув трав'яний настил на площі 5 000 квадратних метрів. Пожежу там все ще ліквідовують. З вогнем борються 5 надзвичайників, які залучили 1 одиницю техніки.

Ще один виклик надійшов щодо пожежі на складі. Площа займання становить 10 000 квадратних метрів. Є загроза вибуху снаряду, через це вогонь гасять із безпечної відстані. Ліквідація пожежі поки що триває. За попередньою інформацією, загинула 1 людина. На місці з вогнем борються 67 рятувальників та 15 одиниць пожежної техніки.

Наслідки атаки ворога на Святошинський район: Фото ДСНС

Рятувальники гасять пожежу у Святошинському районі: дивіться відео