Окупанти обстріляли ринок із системи залпового вогню "Град". Потужна пожежа охопила торговельні ряди.

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Усе місто накрив густий чорний дим. Неба над ринком навіть не видно.

У Харкові через обстріли терористів трапилася сильна пожежа / Фото Суспільного

Зауважимо, під час повторного обстрілу ринку о 14:00 загинув рятувальник, який гасив пожежу. Ще одного вогнеборця госпіталізували в лікарню з осколковим пораненням.

Додамо, на ринку "Барабашово" працюють близько 15 тисяч підприємців.