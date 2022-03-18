Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона на канале "Рада" сообщил, что кроме "Барабашово" в городе были прямые попадания снарядов в жилые и административные дома.

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По его словам, всего разрушены более 700 построек в городе Харькове. Обстрелы не прекращаются.

Ситуация была сложная, но пожар полностью локализован. Мы потеряли героя – погиб работник ГСЧС, многие получили травмы,

– объяснил Терехов.

Что известно о пожаре на "Барабашово"

Оккупанты 17 марта обстреляли рынок "Барабашово" из системы залпового огня "Град" . Мощный пожар охватил торговые ряды. Весь город накрыл густой черный дым. Площадь пожара составила около 7 гектаров.

Смотрите видео, как бойцы ГСЧС тушат пожар на "Барабашово":



Во время тушения пожара оккупанты повторно обстреляли рынок. В результате авиаудара 2 спасателя получили многочисленные осколочные ранения. Их немедленно доставили в больницу. К сожалению, один из них погиб от полученных травм.