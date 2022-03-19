Пожар длился два дня, вспыхнул он 17 марта, а потушили его только 19 марта. Однако локальные возгорания все еще бывают.

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Пожар потушили, бывают локальные возгорания, так что ведется круглосуточное дежурство, чтобы выявлять их и тушить,

– говорится в сообщении.

"Ущерб будем устанавливать после того, как будет исключена любая возможность повторных возгораний", – отметил представитель рынка.

Что известно о пожаре на "Барабашово"

Оккупанты обстреляли рынок из системы залпового огня "Град". Внезапно на территории произошел пожар, охвативший примерно 7 гектаров.

Но орки на этом не остановились. Во время тушения пожара они повторно обстреляли рынок. В результате авиаудара пострадали 2 спасателя, один из них впоследствии скончался.

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