Возник сильный пожар. Сейчас огонь распространился на частные жилые дома.

К теме Харьков задыхается: на крупнейшем рынке Восточной Европы "Барабашово" сильный пожар

Такие данные по состоянию на 19:00 сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Пока неизвестно, сколько именно домов пострадало.

Однако сообщили, что огонь распространился по всей площади крупнейшего рынка Восточной Европы.

Погиб спасатель

Кроме этого, 17 марта в 14:40 во время тушения пожара на территории рынка в результате артиллерийского вражеского обстрела погиб сотрудник ГСЧС. Еще один спасатель – ранен.

Из-за обстрелов оккупантов некоторое время подразделения ГСЧС к тушению не привлекали. Однако сейчас вынуждены продолжить тушить пожар, даже несмотря на обстрелы.

Сейчас к тушению привлекли примерно 70 человек и 21 единицу техники ГСЧС.

В Харькове из-за обстрелов террористов случился сильный пожар / Фото Суспільного